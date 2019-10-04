







- Помните, как получили травму? Виталий Павлов сразу после того матча с "Минском" сказал, что вам разбили бровь.





- Шла передача. Мяч отскочил от земли и находился на уровне головы. Я развернулся, чтобы бежать к воротам. А защитник выбивал мяч. Наверное, не успел меня увидеть и попал бутсой в край глаза. Ну и задел бровь. Она была рассечена, пошла кровь. Может, поэтому Виталий Геннадьевич так и сказал.





- Первые ощущения?





- Мне голову забинтовали. Но пробежал пару минут и понял, что больше не могу. Потому что ощущал дискомфорт. Такое чувство, будто что-то мешало смотреть. Попросил замену. А потом увезли на скорой в больницу.





- Соперник прощения попросил?





- Да. Звонил, извинялся. Просто тогда никто и не знал, что все настолько серьезно. Я и сам думал, что обычное дело. В футболе часто рассекают брови, лбы. Когда приехали в больницу в Слуцке, мне зашили рану, сказали остаться. А я врачам: "Не хочу". Однако меня все-таки заставили. Около недели там лежал — все вроде бы нормально было. Отпустили домой, но попросили через неделю вернуться на осмотр. На нем выяснилось, что с глазом никаких изменений. Сказали, что надо поскорее ехать в Минск. А уж там сделали полное обследование и увидели, что у меня большой разрыв сетчатки и ее отслоение.









- Павлов говорил, что нужна срочная операция.





- Увы, сделать ее быстро не получилось. Во-первых, случилась та заминка в Слуцке. Во-вторых, насколько понимаю, этим в Беларуси занимается только один специалист — Юрий Семенович Тоболевич. Сильнейший в стране, да и не только. Насколько знаю, он в Вильнюсе оперирует, на Украине. У него в Минске в "Новом зрении" современное оборудование, все как надо. Но тогда врач был то ли в отпуске, то ли в командировке. Другие доктора стали искать выход из положения, звонили ему. А поскольку в клинике на несколько дней не останешься, я почти неделю провел в областной больнице в Боровлянах. Когда Тоболевича наконец-таки нашли, сразу же назначили операцию.





- Долго она длилась?





- Мне казалось, что целый день. Зашел в клинику в девять утра, а вышел в восемь вечера. В операционной из них часа три точно провел. Не самая приятная процедура. Делали ее под местным наркозом.





- Одной опер ией дело ведь не ограничилось?





- Повторную сделали через месяц. Надо было достать из глаза силикон, который вводили, чтобы закрепилась и приросла обратно сетчатка. Тоже приятного мало. И за все это время перенес еще около пяти процедур лазерной коагуляции сетчатки. А неделю назад сделали коррекцию.



