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Вторая победа: Минское «Динамо» обыграло дома челябинский «Трактор»

Минское «Динамо» одержало вторую победу подряд в КХЛ, одолев дома челябинский «Трактор» со счетом 5:3 (2:0, 2:1, 1:2).

Минчане уверенно начали матч и после пяти минут вели уже 2:0. Голами отметились Илья Казьянин и Андрей Степанов. Сразу после этого главный тренер «Трактора» Петерис Скудра сменил вратаря.

Во втором периоде гости смогли выровнять игру и отыграли одну шайбу после броска Виртанена. Правда, практически сразу минчане не только восстановили разницу в две шайбы, но и увеличил ее. Голами отметились Марк-Андре Граньяни и Франсис Паре — 4:1.


Казалось, после этого интрига окончательно умрет, но гости возродили ее после шайб Мансурова и Глинкина. В последние минуты «Трактор» имел несколько возможностей сравнять счет, челябинцы попали в штангу, несколько раз команду спас Энрот. Динамовцы все-таки смогли продержаться, а на последней минуте Принс попал в пустые ворота — 5:3.
sport.tut.by
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