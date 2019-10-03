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"Наши сербы" поддержали инициативу назвать "Борисов-Арену" в честь Капского

Экс-игроки БАТЭ Мирко Иванич и Неманья Милунович, ныне выступающие за сербский клуб "Црвена звезда", не остались в стороне от акции #капскістадыён.

 Спортсмены пишут в соцсетях, что одобряют идею переименования "Борисов-Арены" в честь Анатолия Капского.

"Поддерживаем инициативу назвать "Борисов-Арену" в честь Анатолия Анатольевича Капского", — говорят Иванич и Милунович в ролике, опубликованном в Инстаграме БАТЭ.

Напомним, запустил флешмоб белорусский агент Валерий Исаев, следом к акции подключились футболисты "желто-синих", в числе которых и лидеры клуба Станислав Драгун и Игорь Стасевич.
Источник: pressball.by
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