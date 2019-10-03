Спортсмены пишут в соцсетях, что одобряют идею переименования "Борисов-Арены" в честь Анатолия Капского.





"Поддерживаем инициативу назвать "Борисов-Арену" в честь Анатолия Анатольевича Капского", — говорят Иванич и Милунович в ролике, опубликованном в Инстаграме БАТЭ.





Напомним, запустил флешмоб белорусский агент Валерий Исаев, следом к акции подключились футболисты "желто-синих", в числе которых и лидеры клуба Станислав Драгун и Игорь Стасевич.







