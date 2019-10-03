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Нойок: Если предложат белорусский паспорт, наверное, соглашусь

Украинский полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок признался, что готов рассмотреть вариант с получением белорусского гражданства.

- План попасть в сборную Украины есть?

– Безусловно. Я знаю, что это трудно, это мечта, но… Если сейчас будет предложение с белорусским паспортом, я буду рассматривать его серьезно. Сейчас, когда я поостыл со сборной Украины. Мечта, конечно, есть, но я понимаю, как трудно туда попасть.

- Когда тебя звали в сборную Беларуси?

– Игорь Криушенко в 2017 году сказал, что был бы не против, чтобы я взял паспорт. Мне так приятно было. Я бате сразу набрал, маме. Отец сразу сказал: «Давай, давай, давай».

Попросил у Криушенко время подумать, но потом сборы начались и все затихло. Сейчас разговоры ведутся, есть вид на жительство, – сказал Нойок.
Источник: tribuna.com
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