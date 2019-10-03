У "Минск-Арены" - новый директор





С момента постройки «Минск-Арены» в 2010 году объектом руководил Николай Ананьев, который покинул пост летом 2019 года в возрасте 70 лет. В январе 2019-го ходили разные разговоры о его преемнике. В частности, говорили об экс-главе Минска Шорце и экс-министре спорта Шамко.





«Вообще, было много фамилий на «Ш», — рассказывали тогда собеседники TUT.BY во власти. При этом они добавляли, что с назначением не все так просто, ведь должность серьезная: гендир «Минск-Арены» состоит в кадровом реестре президента, и одобрение нужно получать на самом верху.





В итоге остановились на том, кто приобрел нужный опыт управления такими объектами и кому не нужно время на раскачку, говорят в вертикали. С 1 октября гендиректором «Минск-Арены» стал экс-гендиректор «Чижовка-Арены» Алексей Прокопович.









— Никаких сенсаций, обычная ротация, но радует, что его первый рабочий день начался с победы минского «Динамо», — говорит собеседник портала.





Что же касается «Чижовка-Арены», то она пока обезглавлена. Минспорта еще не направляло никаких кандидатур в Мингорисполком.





Алексей Прокопович родился в 1972 году, окончил Академию физического воспитания и спорта и Академию управления. В числе прочего работал директором Республиканского центра олимпийской подготовки по настольному теннису.





С 2011 года по 2013-й — начальником управления физкультуры, спорта и туризма Мингорисполкома. С ноября 2013-го по сентябрь 2019-го был гендиректором «Чижовка-Арены». Какое-то время в этот период также был гендиректором хоккейной «Юности».



