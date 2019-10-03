



- Кто-то, может, считает, что я не заслужил того, где я играл, не заслужил то, как я живу. Но подождите, ребята… Кто вам мешал? Как-то женщины в бухгалтерии в Жодино сидели — смотрю, что-то они возмущаются: "Вот он там деньги получает…" Я говорю: "Дамочки, у вас мужья есть? Дети у вас есть? Так в чем вопрос? Вот мячик, вот бутсы — я даже свои подарю. Маечку надели, трусики — и побежали". То же самое. Идите, играйте, зарабатывайте. В чем вопрос? Почему вы постоянно сравниваете, мол, кто-то что-то имеет. Все же в этой жизни относительно. Да, можно сказать, что футболисты — обеспеченные люди. Но относительно кого? Все относительно.









Если ты имеешь больше, чем кто-то другой, это не говорит о том, что ты можешь жить лучше. Я считаю, что миллиардеры — несчастные люди, потому что они зависимы от денег. Они не могут жить для себя, потому что как только они начнут жить для себя, сразу все потеряют. Я же могу. Вот у меня сегодня тренировка была. Я утречком встал, взял ножик, поехал грибочков пособирал. Будет выходной, съезжу на рыбалочку — там посижу, отдохну. Да, для этого работать приходится. Пришлось в футбол играть 20 лет профессионально. И в холод, и в грязь. Пришлось. Ну а что делать?



