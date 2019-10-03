МОК разрешил россиянке Анастасии Яниной выступить за Беларусь на Олимпиаде в Токио
Россиянка Анастасия Янина, выступающая в академической гребле, получила разрешение от МОК принять участие Олимпиаде-2020 в Токио в составе сборной Беларуси.
Янина является двукратной чемпионкой России. На Игры-2016 в Рио-де-Жанейро спортсменку не допустили из-за недостаточного числа допинг-проб, сданных за пределами России. Анастасия перешла под флаг Беларуси в этом году и уже успела завоевать золото чемпионата Европы в легковесной двойке парной.
09:54 03/10/2019