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МОК разрешил россиянке Анастасии Яниной выступить за Беларусь на Олимпиаде в Токио

Россиянка Анастасия Янина, выступающая в академической гребле, получила разрешение от МОК принять участие Олимпиаде-2020 в Токио в составе сборной Беларуси.


Янина является двукратной чемпионкой России. На Игры-2016 в Рио-де-Жанейро спортсменку не допустили из-за недостаточного числа допинг-проб, сданных за пределами России. Анастасия перешла под флаг Беларуси в этом году и уже успела завоевать золото чемпионата Европы в легковесной двойке парной.
Прессбол
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