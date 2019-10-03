



Янина является двукратной чемпионкой России. На Игры-2016 в Рио-де-Жанейро спортсменку не допустили из-за недостаточного числа допинг-проб, сданных за пределами России. Анастасия перешла под флаг Беларуси в этом году и уже успела завоевать золото чемпионата Европы в легковесной двойке парной.



