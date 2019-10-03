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Биатлонистка Анастасия Кузьмина объявила о завершении карьеры

Знаменитая биатлонистка 35-летняя Анастасия Кузьмина объявила о завершении профессиональной карьеры. Она сослалась на некоторые проблемы со здоровьем и недостаток времени.

"За последние полгода в моей жизни произошло много изменений, — пишет Кузьмина. — Очень надеялась, что новый этап в жизни пройду безболезненно, но понимала, что не справляюсь с тем темпом "нормальной жизни" и постоянным желанием удерживать форму на должном уровне для успешного участия с соревнованиях. Много обязанностей и мало времени для восстановления — не самое лучшее сочетание для максималистки, которая пыталась прыгнуть выше своей головы из лучших побуждений".

Кузьмина — уроженка Тюмени. Она выступала за сборную России, а в 2007-м вместе с мужем переехала в Словакию и со следующего года стала выступать за словацкую сборную. Биатлонистка — трехкратная олимпийская чемпионка.
Еврорадио
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