Владимир Крикунов может быть уволен из московского "Динамо"

Заслуженный тренер Беларуси Владимир Крикунов может быть уволен из московского "Динамо". Если это произойдет, то у руля команды 69-летнего специалиста заменит Юрий Бабенко, занимающий должность старшего тренера.