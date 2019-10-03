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Владимир Крикунов может быть уволен из московского "Динамо"

Заслуженный тренер Беларуси Владимир Крикунов может быть уволен из московского "Динамо". Если это произойдет, то у руля команды 69-летнего специалиста заменит Юрий Бабенко, занимающий должность старшего тренера.


"Мы думаем", — сказал генеральный директор "Динамо" Евгений Кровопусков в ответ на вопрос, принято ли решение по главному тренеру, сообщает "Р-Спорт".

Московское "Динамо" проиграло три игры подряд и занимает пятое место в Западной конференции КХЛ.
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