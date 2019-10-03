



- Вы пересекались с Гуренко после ухода из минского "Динамо"?





- Когда проиграли им в Бресте… После игры я руку пожал. Проходили мимо друг друга, я так раз — пожал и пошел. А так, никакой обиды нету. Как тренер он неплохой. Как человек… Не буду ничего говорить. Зачем? Для кого-то он хороший, для кого-то плохой, сколько людей, столько мнений.





Та ситуация, которая была, она, естественно, обидная. Но делается все к лучшему. Люди ведь знают правду на самом деле. Болельщики те же.





- Тебя обвиняли еще когда-нибудь в сдаче матча?





- Нет. Никогда в жизни.





- Как это происходило?





- На базе. Утром пошли на прогулку, он меня вызвал (Гуренко — прим.). И говорит: позвонили, сказали, что и ты и еще пару человек… Говорю, вы что, исполняете? Как это так? Тут на предыгровой настраиваешься, интервью даешь (дело было перед матчем с БАТЭ — прим.). Все нормально. Я с ребром поломанным играл, а тут из-за какого-то недомогания оставили в запасе.









- Ты взбрыкнул, когда на 80-й минуте тебя позвали на поле?





- Я не хотел выходить. Гуренко предупреждал: если будем проигрывать, выйдешь с желанием исправиться. Я не понимал, за что исправиться? Типа, доказать всем. Но кому? Людям, которые там что-то сказали? Я могу тоже много чего сказать. Он говорит, выходи. Я говорю, зачем? Он: давай-давай, под мою ответственность. Ну, хорошо. Вот и все.





А перед этим ситуация была. Саня Сачивко мой кент. Лучший друг. Мы в одной комнате жили. Перед этим Гуренко говорил, что Сачиву тоже подозревают. Но он будет играть. То есть чуть что, всех коней на него. Говорит, только ты ему не говори. Слушай, я с человеком в одной комнате, это мой кент. Прихожу весь зеленый. Саня говорит, что с тобой? Да них… А он: рассказывай. Рассказал. Говорю, Саня решай сам. Он такой, ай, в пиз…





Так и получилось в итоге. Гол забили… (после ошибки Сачивко — прим.). Гуренко на следующий день кричал, что я балабол, или кто там. Ну, надо же было найти кого-то лишнего, как мне кажется.









- Сейчас вспоминаешь, смеешься, что за дуристика.





- Следующий матч был со "Смолевичами" на выезде. Я вышел, забил в конце гол. Потом с "Минском" д а. Выиграли. Я аут кинул – Бык забил головой (Артем Быков — прим.). Затем игра с Брестом — и такая же ситуация. Говорит, тебя опять подозревают. Я говорю, все. Позвонил агенту, говорю, решай, пожалуйста. Я здесь больше играть не буду, — рассказал Нойок ютуб-каналу MelkazeRaw.



