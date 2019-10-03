Атипичный тренер: любит историю, играет в атаку, удивляет коллег

Сначала Марцел помогал Алексею Шпилевскому, а когда тот провалился, взялся за дело самостоятельно. Финиш прошлого сезона был смазан жестким поражением от БАТЭ и вполне предсказуемым непопаданием в медали. Хозяин брестского «Динамо» намекал на возможную смену главного тренера, однако Личка снова остался. И сейчас без него сложно представить клуб. По целому ряду причин чех стал заметной фигурой в белорусском футболе. Дело и в том, как играет его команда, и в других, околофутбольных, моментах.





Заставляет играть в атаку





В этом чемпионате «Динамо» в среднем забивает два с половиной мяча за поединок – редкий показатель для наших реалий. Если взять все сезоны с 2006 года, то только в одном из них кто-то сумел приблизиться к такой шикарной результативности. В чемпионате-2016 БАТЭ в 30 играх отличился 73 раза – 2,43 за матч. Голевая эффективность «Динамо» – заслуга не только солидного бюджета, но и Лички, с первых же самостоятельных тренировок начавшего работать над атакой. Прежде в этом компоненте были серьезные проблемы.





После минимальной победы над «Аполлоном» в Лиге Европы – матч был одним из первых для Лички у руля команды – он сетовал на реализацию. «У нас было много моментов, но в итоге получилось забить только один мяч. Реализация – одна из наших главных проблем на протяжении всего сезона. Мы знаем о ней и усердно работаем на тренировках, чтобы это исправить», – признался Марцел. Даже после победы со счетом 4:0 над «Слуцком» осенью 2018-го у коуча прорывалось негодование. «Создаем много моментов, чтобы забить. Но, чтобы мяч оказался в воротах, нам всегда надо 4-5 моментов. И это плохо. Наша проблема в этом сезоне», – разводил руками тренер.









Личка не просто работает над реализацией. Он требует от команды чаще действовать в атаку. «Динамо» вернулось к футболу, который хотел видеть Латал: игра большими силами впереди, высокий прессинг, контроль мяча. «Я бы хотел, чтобы [в Беларуси] команды играли в футбол, а не приезжали, ставили «автобус» и играли на одно очко», – после года работы в белфутболе мечтал Марцел.





Со временем усилия Лички начали приносить плоды, которые мы видим сейчас. «Динамо» играет остро и в больших матчах, и с командами попроще. Брест не останавливается, даже достигнув преимущества в пару мячей, и лидерует в чемпионате-2019 по количеству крупных побед – их семь в 22 турах.





Не обошлось без похвалы со стороны коллег. «С приходом Лички голевые моменты стали чаще перерастать в голы. Плюс были вопросы в обороне, но тренер сделал ставку на определенных ребят, появилась стабильность, и результ пришел. Если взять во внимание статистические данные – ключевые передачи, процент владения мячом, передачи в штрафную – Брест один из лидеров чемпионата. Но в футболе важен баланс, а до прихода Лички его не было. Сейчас команда выглядит сбалансировано, мало пропускает, много забивает», – еще осенью 2018-го делился впечатлениями от работы иностранца тренер сборной Беларуси Дмитрий Ровнейко.





Спокойно критикует лидеров и сажает их на лавку





На заре тренерской карьеры Личка параллельно работал экспертом на чешском ТВ, что подразумевает публичное обсуждение команд и персоналий. Сейчас специалист тоже может спокойно не только говорить о своих игроках, но и прилюдно критиковать их, объясняя свои кадровые решение. Это стало понятно в начале текущего сезона, когда Артем Милевский оказался в запасе на матч 1-го тура против «Торпедо-БелАЗ» (2:1). Полузащитника отправили на поле только в середине второго тайма – Личка не захотел выпускать в старте футболиста, который был не готов к этому. На весеннем отрезке Миля не блистал результативным баллами. При журналистах тренер признал, что Артем неудачно играет в последних матчах и не гарантировал белорусскому украинцу место в старте на ближайшую игру. Чуть позже Марцел не исключил, что у выздоравливающего Сергея Кривца есть возможность вытеснить Милевского из стартового состава.





В матче первого круга против «Шахтера» (0:0) Артем удивился своей замене на 68-й минуте. Но Личка, наоборот, не стал раздувать из этого историю. «У нас обычно хорошее качество игры в центре поля. Но Солигорск прессинговал – и такого качества уже не было. Я бы хотел, чтобы в середине было больше энергии. Я не скажу, что он играл плохо. Надо было дать больше энергии в середине. Когда я был футболистом, тоже не любил замены. Но никаких вопросов – проблем с заменами нет», – объяснял замену тренер.









Ведется работа и с другими игрками. После одного из матчей коуч рассказал, что «был очень зол» на центрбэков Дениша Дуарте и Кики Габи за то, что они постоянно играли на вратаря. Последний еще получил нагоняй за выходку в матче против «Немана». Защитник начал жонглировать мячом, когда его команда вела с крупным счетом.





«Хочу извиниться за Кики. Что сделал Габи в последние минуты игры, это неуважение к сопернику. Серьезный разговор был с ним в раздевалке», – объяснялся Личка.





И это был не единственный раз, когда тренер анонсировал жесткий разговор с командой. «Завтра будет мой вопрос для игроков, сколько они сделали навесов в штрафную за матч», – предупреждал Личка после поединка с «Дняпро».





Павел Савицкий, за которого Брест так рубился минувшей зимой, не стал для тренера священной коровой. По весне хавбека запросто могли оставить на лавке, да и сейчас Павла могут придержать в резерве. Тренеру. Тренеру удается уживаться с футболистом. От Марцела Савицкий получил публичный совет: «Личная жизнь – это уже другая сторона. Его личное пространство. И чем он занимается дома, я не знаю. Он сам должен думать об этом, должен сам работать над собой за пределами поля. И сам должен решить, кем он хочет быть – футболистом высокого уровня или просто хорошим игроком для чемпионата Беларуси».





Уникальные поступки для белфутбола





Иногда поведение Лички выглядит совсем уж неожиданным для белорусского футбола. Когда осенью прошлого года «Динамо» проиграло БАТЭ 1:3, чех зашел в раздевалку борисовчан и поздравил их с победой. «Сказал, что была хорошая игра. Простые слова, но очень приятные. Конечно, могут появиться всякие эмоции после игры. Но честь и хвала брестскому штабу. Цивилизованный поступок», – заценил после игры главком БАТЭ Алексей Бага.





Показательным было и поведение коуча, когда он только возглавил команду. Личка не хотел отдаляться от футболистов, обретя новый статус. Уже на первой тренировке после назначения Марцел провел разговор с игроками. «Он собрал нас и сказал: «Ребята, не называйте меня коуч. Я как был для вас Марцелом, там Марцелом и остался. Да, между нами должна быть субординация, но я ни капли не изменился. И все, что делал до того, буду делать и сейчас». Мне кажется, это о многом говорит», – поведал о беседе полузащитник «Динамо» Павел Нехайчик.





При Личке в Бресте внедрили новую традицию. После пресс-конференции Марцел приглашает коллег из других команд в небольшую комнату на стадионе. Там коучи пьют вино или воду и обсуждают игру. Говорят, такая задумка пришлась многим по душе.









Интересуется не только футболом и смело об этом говорит





Показная политкорректность – точно не про Личку. Тренер делает фотографии памятников Владимиру Ленину в разных городах и не стесняется говорить о своем отношении к историческим личностям, которые связаны с Беларусью. «Для меня Ленин – негативная особа, которая много людей погубила, как и Сталин», – заявил Марцел. Интересно, что до переезда в Брест Личка практически ничего не знал о стране. В этом он признался в одном из интервью. «Про Беларусь слышал, что оттуда БАТЭ. Мой друг Давид Зоубек выступал в минском «Динамо». Все», – рассказывал Марцел.





Личка не прочь обсудить и другие темы. Ему нравится Брест и жизнь в нем, при этом коуч не понимает, как можно простоять в очереди на границе четыре часа. «Настроение хорошее, а потом – бац, граница. Сорри, но это ######», – недоумевал чех.





В июле экс-футболист «Динамо» Мохамед Адан обвинил белорусов в расизме, который проявляется за пределами поля. Марцел высказался по этому поводу и отмел все претензии бывшего подопечного. «Не знаю, почему он так сказал. Слабый человек находит проблемы. То, что он сказал, это показывает его характер. Нет, никакого расизма нет», – уверял коуч.





При этом Личка нашел чему удивиться в поведении и менталитете белорусов. «У меня есть много идей, но внедрить их здесь очень сложно. Ваш менталитет иногда очень странный: иногда вы хотите перемен, движения. Есть желание делать как в больших странах, но при этом вы не хотите покидать свою зону комфорта», – поделился наблюдением Марцел.





Еще Личка не прочь сыграть в хоккей с Александром Лукашенко. Правда, с одним но – если президент пригласит его в свою команду.







