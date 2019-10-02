Виктор Гончаренко признан тренером месяца в российской премьер-лиге
Виктора Гончаренко признали лучшим тренером сентября в российской премьер-лиге, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт РПЛ.
Белорусского специалиста, ныне являющегося главным тренером московского ЦСКА, выбрали эксперты и болельщики. Под руководством В. Гончаренко армейцы в сентябре победили во всех четырех матчах и после 11 туров возглавили таблицу чемпионата России.
21:23 02/10/2019