







У меня на момент расставания с БАТЭ была устная договоренность с Анатолием Капским: я клуб не трогаю, а он — меня. Но БАТЭ нарушил все договоренности. Потому что на протяжении года я постоянно слышу вот это вот все: лидеры, лидеры, лидеры. Чтобы было понятно: с лидерами — Стасевичем, Драгуном — разговоры велись постоянно. Создавались ведущим игрокам максимально комфортные условия. Может, средства были немного другие, чем прежде. Но это нормальная ситуация. С нашей стороны, со стороны тренерского штаба, все было правильно. Ну а то, что за спиной, — это неконтролируемые процессы.





Что это за процессы?

После работы в БАТЭ для себя четко решил, что контракт должен быть составлен по всем правилам. Это, кстати, помогло мне полюбовно расстаться с "Атырау". Должен быть закрытый тренерский штаб, где информация — исключительно для служебного пользования. Чтобы не было никакой утечки! Тогда выстраиваются правильные отношения в клубе.





Это значит, от БАТЭ не получили компенсации за расторжение контракта?

Как таковой ее не было с "Атырау". Просто клуб обязался мне выплатить деньги за два оставшихся месяца. А что касается БАТЭ... Мне даже не хотелось брать от этого клуба деньги. То, что произошло, было на виду... В общем, не хотелось даже получать компенсацию.



