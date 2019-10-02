По итогам заседания решено, что главный тренер «Динамо» Минск Сергей Гуренко дисквалифицирован на 5 игр и должен будет заплатить 1275 рублей.





Напомним, что специалист был удален в матче с «Шахтером». Он покинул техническую зону и получил от арбитра (Андрея Василевича) встречи желтую карточку, однако продолжил ругаться с судьей и был удален со скамейки.





Главный тренер «Славии» Михаил Мартинович дисквалифицирован на 3 игры и оштрафован на 765 рублей. Тренер в матче против «Витебска» выражал недовольство и вместе со своим штабом выбежали на поле и окружили судью из-за того, что судья сначала назначил 11-метровый в ворота «Витебска», а после консультаций с боковым арбитром отменил свое решение.





Главный тренер «Немана» оштрафован на 510 рублей за «Иные нарушения». Напомним, тренер после матча с БАТЭ раскритиковал судей.