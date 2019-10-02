Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Роналду установил новый рекорд

Португалец обошел Икера Касильяса по количеству побед в главном клубном турнире Европы.


Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал рекордсменом по количеству побед в матчах Лиги чемпионов. 

Вместе с "Ювентусом" Роналду во втором туре группового этапа ЛЧ обыграл "Байер" (3:0), одержав свою 102-ю победу в главном клубном турнире Европы. 

Как сообщает Twitter Gracenote Live, по этому показателю Роналду вышел на первое место, опередив легендарного экс-вратаря "Реала" и "Порту" Икера Касильяса (101 победа). 

Третье место в данном рейтинге занимает экс-полузащитник "Барселоны" Хави (91 победный матч), а форвард каталонцев Лионель Месси идет четвертым (80). 


Также отметим, что в матче против "Ювентуса" Роналду отличился голом, увеличив свой рекорд по количеству забитых мячей в главном клубном турнире Европы до 127. 

В Лиге чемпионов на данный момент легендарный португалец провел 164 матча. До рекорда Касильяса остается 13 поединков.
Источник: УНИАН
Поделиться
Последние известия


Блоги
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Владимир Подгол
Трампу и Путину – молодильная мазь от Лукашенко
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru