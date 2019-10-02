Роналду установил новый рекорд





Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал рекордсменом по количеству побед в матчах Лиги чемпионов.





Вместе с "Ювентусом" Роналду во втором туре группового этапа ЛЧ обыграл "Байер" (3:0), одержав свою 102-ю победу в главном клубном турнире Европы.





Как сообщает Twitter Gracenote Live, по этому показателю Роналду вышел на первое место, опередив легендарного экс-вратаря "Реала" и "Порту" Икера Касильяса (101 победа).





Третье место в данном рейтинге занимает экс-полузащитник "Барселоны" Хави (91 победный матч), а форвард каталонцев Лионель Месси идет четвертым (80).









Также отметим, что в матче против "Ювентуса" Роналду отличился голом, увеличив свой рекорд по количеству забитых мячей в главном клубном турнире Европы до 127.





В Лиге чемпионов на данный момент легендарный португалец провел 164 матча. До рекорда Касильяса остается 13 поединков.



