БАТЭ жестко ответил Дулубу





Олег Дулуб возглавил борисовчан в январе 2018 года, спустя полгода руководство "желто-синих" уволило специалиста "в связи с отрицательными результатами". На его место пришел Алексей Бага. Дулуб же возглавил юношескую сборную Беларуси, затем - казахстанский "Атырау", который покинул в сентябре.





БАТЭ нарушил договоренности

"У меня на момент расставания с БАТЭ была устная договоренность с Анатолием Капским: я клуб не трогаю, а он — меня. Но БАТЭ нарушил все договоренности. Потому что на протяжении года я постоянно слышу вот это вот все: лидеры, лидеры, лидеры. Чтобы было понятно: с лидерами — Стасевичем, Драгуном — разговоры велись постоянно. Создавались ведущим игрокам максимально комфортные условия", - сказал Дулуб.





По его словам, "может, средства были немного другие, чем прежде". Но это, подчеркнул специалист, нормальная ситуация.





"С нашей стороны, со стороны тренерского штаба, все было правильно. Ну а то, что за спиной, — это неконтролируемые процессы", - продолжил Дулуб.





На уточняющий вопрос, что именно это за процессы, белорусский тренер ответил: "После работы в БАТЭ для себя четко решил, что контракт должен быть составлен по всем правилам".





На очередной вопрос, значит ли это то, что БАТЭ не выплатил компенсацию Дулубу, специалист сказал, что "даже не хотелось брать от этого клуба деньги". "То, что произошло, было на виду... В общем, не хотелось даже получать компенсацию", - сказал он.









Два вопроса к Дулубу

Реакция борисовского клуба на откровенное интервью Дулуба последовала незамедлительно. "Желто-синие" попросили уточнить специалиста некоторые детали, в частности: какие договоренности в отношении Дулуба не выполнил БАТЭ, и о каких неконтролируемых процессах за спиной говорил экс-главный тренер.





В БАТЭ заверили, если претензии Дулуба имеют реальные основания, то клуб готов обсудить и удовлетворить их.





"Считаем крайне некорректным, что вы высказываетесь в таком ключе только сейчас, когда с нами больше нет человека, который назначал и увольнял вас из ФК БАТЭ. При его жизни вы почему-то не осмеливались делать подобные заявления", - говорится в заявлении БАТЭ, опубликованном на сайте команды.





В БАТЭ подчеркнули, что не собираются молча терпеть намеки Дулуба. 15-кратный чемпион Беларуси "любезно" попросил специалиста ответить на заданные вопросы. "В противном случае ФК БАТЭ и его болельщики вправе считать ваши высказывания заведомой неправдой и грязью", - заметили в клубе.





Кроме того, в БАТЭ заявили, что оставляют за собой возможность раскрыть детали работы Дулуба, когда он возглавлял тренерский штаб "желто-синих".





"И с которыми, полагаем, знакомы все клубы, где вы работали, - по любопытному стечению обстоятельств, крайне непродолжительное время", - заключили в БАТЭ.