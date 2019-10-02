Мадридский "Атлетико" выиграл в гостях у московского "Локомотива" — 2:0. Итальянский "Ювентус" разгромил футболистов "Байера" — 3:0. Положение команд в группе D: "Ювентус" — 4 очка, "Атлетико" — 4, "Локомотив" — 3, "Байер" — 0.





Мадридский "Реал" сыграл вничью с бельгийским "Брюгге" — 2:2. А турецкий "Галатасарай" у себя дома уступил клубу "Пари Сен-Жермен" — 0:1. Положение команд в группе А: "Пари Сен-Жермен" — 6, "Брюгге" — 2, "Реал" — 1, "Галатасарай" — 1.





Мюнхенская "Бавария" выиграла у лондонского "Тоттенхэма" со счетом 7:2, хотя сперва уступала 0:1. В Белграде местная "Црвена Звезда" праздновала победу над греческим "Олимпиакосом" — 3:1. Положение команд в группе В: "Бавария" — 6, "Црвена Звезда" — 3, "Олимпиакос" — 1, "Тоттенхэм" — 1.





Донецкий "Шахтер" выиграл у итальянской "Аталанты" — 2:1. А "Манчестер Сити" на своем поле победил загребское "Динамо" — 2:0. Положение команд в группе С: "Манчестер Сити" — 6, "Динамо" — 3, "Шахтер" — 3, "Аталанта" — 0.