



Однако, по информации Tuttomercatoweb, 43-летний специалист согласен принять миланский клуб не раньше ноября, потому что сначала Шевченко хочет пробиться на ЧЕ-2020. Также он хотел бы сохранить работу с национальной командой. Ответа на такое предложение "Милан" пока не дал.





В качестве нападающего Андрей выступал за "Милан" с 1999 по 2006 год и в сезоне-2008/09. С "россонери" Шевченко выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В 2004 году он стал обладателем "Золотого мяча", а в своем дебютном сезоне стал лучшим бомбардиром серии "A".



