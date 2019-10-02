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Андрей Шевченко согласился возглавить "Милан". Но с двумя условиями

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко готов встать у руля итальянского "Милана".


Однако, по информации Tuttomercatoweb, 43-летний специалист согласен принять миланский клуб не раньше ноября, потому что сначала Шевченко хочет пробиться на ЧЕ-2020. Также он хотел бы сохранить работу с национальной командой. Ответа на такое предложение "Милан" пока не дал.

В качестве нападающего Андрей выступал за "Милан" с 1999 по 2006 год и в сезоне-2008/09. С "россонери" Шевченко выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В 2004 году он стал обладателем "Золотого мяча", а в своем дебютном сезоне стал лучшим бомбардиром серии "A".
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