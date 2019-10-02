Тина Канделаки о Милевском: есть еще мужчины, для которых самое яркое воспоминание в жизни — это встреча со мной

Генеральный продюсер российского федерального спортивного телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала слова нападающего брестского "Динамо" Артема Милевского, произнесенные в недавнем интервью для блога "КраСава". Форвард заявил, что провел ночь с журналисткой в те времена, когда был молод и свеж.