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Тина Канделаки о Милевском: есть еще мужчины, для которых самое яркое воспоминание в жизни — это встреча со мной

Генеральный продюсер российского федерального спортивного телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала слова нападающего брестского "Динамо" Артема Милевского, произнесенные в недавнем интервью для блога "КраСава". Форвард заявил, что провел ночь с журналисткой в те времена, когда был молод и свеж.


- Так, футболист Милевский... С удовольствием отвечу на этот вопрос. Знаю, миллион людей мне в комментариях про Артема пишет. Друзья, что я здесь могу сказать? Копайте глубже! У меня был одноклассник Гоче Дарсадзе. И мой роман с ним в третьем классе потряс всю 64-ю среднюю школу. Идем дальше. У меня было много увлечений в Грузии и в России тоже. И не забывайте, что я вообще-то второй раз замужем. И из тех 10 лет, что мы с Василием [Бровко] вместе, мы официально женаты три года. У нас разные периоды были: мы сходились, расходились... Я живая женщина. Не вижу никакой проблемы в том, что у меня были разные отношения на протяжении 43 лет. Единственное, в чем вижу проблему, что всегда вызывает во мне улыбку, — что, оказывается, есть еще мужчины, для которых самое яркое воспоминание в жизни — это встреча со мной, и они хотят про это рассказывать. Ну на здоровье, — сказала Канделаки в программе "Дай Дудя" на радио "Эхо Москвы".
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