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Дмитрий Турсунов стал отцом

Тренер первой ракетки Беларуси Арины Соболенко Дмитрий Турсунов стал отцом. Об этом сообщила в Инстаграме возлюбленная 36-летнего российского специалиста Адель.


Ребенок появился на свет в США предположительно до отъезда Турсунова с Соболенко в Азию.

Мои любимые, наконец-то можно поделиться с вами своим самым главным событием в жизни! Принимаю поздравления. Желаю каждому человеку познать это счастье! Это лучшее, что только может быть! Безусловное счастье и любовь. Всем мира и любви, — написала Адель.
Прессбол
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