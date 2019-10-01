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Минское «Динамо» обыграло в овертайме «Сочи»

Минское «Динамо» начало домашнюю серию в КХЛ с трудовой победы в овертайме над «Сочи» — 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

Первые два периода прошли с небольшим преимуществом «зубров», которые активнее играли в атаке и надежнее в обороне. Правда, большое количество невынужденных удалений не позволили минчанам создать большое преимущество.

После 40 минут хозяева вели со счетом 1:0 благодаря очередному голу Теему Пулккинена.


А вот третий период прошел под диктовку гостей. Сначала Сергей Шмелев сравнял счет, а затем сочинцы создали еще несколько опасных моментов, но вновь отличный матч провел Юнас Энрот.

В четвертый раз подряд игра перешла в овертайм, но на этот раз «зубры» смогли прервать серию из трех поражений подряд. На второй минуте победную шайбу забросил бывший игрок «Сочи» Артем Демков — 2:1.
sport.tut.by
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