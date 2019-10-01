Альберт Пухольс, которого считают живой легендой в своем виде спорта. Один из лучших бейсболистов современности прибыл с частным визитом – в гости к 52-летнему главному тренеру «Минска» Александру Сечко, сообщает Во вторник в Минск прилетел бейсболист «Лос-Анджелес Энджелс»которого считают живой легендой в своем виде спорта. Один из лучших бейсболистов современности прибыл с частным визитом – в гости к 52-летнему главному тренеру «Минска», сообщает Трибуна





«В апреле дали его контакты, и мы начали общаться. Идея возникла спонтанно, даже не могу вспомнить, кто первый предложил посетить Беларусь. Альберт хочет познакомиться с бейсбольной жизнью в нашей стране, ему интересно это. Планы менялись по ходу, но договорились заранее.





Из-за занятости Пухольс все не мог вырваться, но в итоге приехал. На прошлой неделе он еще играл за «Лос-Анджелес». Вообще, контакт такого игрока трудно найти, но Альберт достаточно дружелюбный. Несмотря на звездный статус, он обычный человек», – рассказывает тренер белорусского клуба, но при этом не вдается в подробности истории.





Пока о планах Пухольса в Минске ничего не известно. Как рассказал Сечко, все будет решаться по ходу визита: «Мы только встретились, ходим по городу, общаемся. Практически не говорили на эту тему, расписания никакого нет. Но могу точно сказать, что Альберт хочет посетить матчи «Минска» во второй половине недели».





Для Беларуси это первый визит бейсболиста с мировым именем. Интересно, что в начале года Пухольс не знал о существовании нашей страны. Однако после знакомства с Сечко пробелы в географии были восстановлены. Впереди легенду ожидает знакомство с белорусским бейсболом.









Пухольс – кто это вообще?

Уроженец Доминиканской республики осваивал бейсбол, используя лайм вместо мяча и упаковку из-под молока вместо перчатки. Так начиналась большая карьера. Отец Альберта был питчером в софтболе, но страдал от алкоголизма. Поэтому воспитанием мальчика занимались бабушка и дяди с тетями. В 1996 году часть семьи эмигрировала из Санто Доминго в Нью-Йорк.





Всего пять лет спустя Альберта Пухольса, игрока «кардиналов» из Сент-Луиса, признают новичком года в Национальной лиге.





В составе «Сент-Луиса» доминиканец дважды (в 2006 и 2011 годах) выиграл Мировую серию – самый престижный трофей в бейсболе. Что касается личных наград, то в 2008 году по результатам опроса менеджеров 30 команд лиги он был признан самым лучшим отбивающим лиги, а еще трижды (в 2005, 2008 и 2009 годах) признавался самым ценным игроком лиги.





Если этого вам мало, то в прошлом году Пухольс стал 32-м игроком в истории, преодолевшим отметку в 3000 хитов за карьеру (хит – это успешный удар битой по мячу). Кроме того, он занимает первое место по хоум-ранам среди действующих игроков и пятое место в истории бейсбола.

Имеет на руках огромный контракт

В 2011 году Пухольс стал свободным агентом, что позволило ему подписать десятилетний контракт с клубом «Лос-Анджелес Энджелс» на сумму 254 миллиона долларов - прямо сейчас третий по сумме в MLB. Путем нехитрых математических расчетов получаем цифру в 25,4 миллиона долларов в год. Для сравнения только Месси, Роналду и Неймар в футболе получают больше.





Предыдущее соглашение Пухольса также впечатляет – в феврале 2004 года доминиканец поставил подпись под семилетним контрактом с «Сент-Луис Кардиналс» на сумму 100 миллионов долларов.





Действующий контракт 39-летнего бейсболиста закончится, когда ему будет 41 год.









Организовал фонд для распространения информации о синдроме Дауна

Альберт познакомился со своей будущей супругой Дейдрой, когда у нее уже был трехмесячный ребенок, которому после рождения диагностировали синдром Дауна. Позже семейная пара основала благотворительный фонд Пухольсов для распространения информации о синдроме Дауна, который продолжает свою деятельность и по сей день.





Фонд организует ежегодно около ста мероприятий: кулинарные курсы, игры в боулинг, тренинги по развитию жизненных навыков. Зачастую в этих активностях принимает участие и сам Пухольс.





Что касается семейной жизни, то сейчас Альберт и Дейдра воспитывают четверых детей и проживают на две страны: Доминиканскую Республику и США.









Что он будет делать в Минске

Пухолс будет гостем бейсбольной команды «Минск» в финале чемпионата Беларуси, который пройдет 3-5 октября.





Расписание игр финала:





Первая игра: 3 октября в 16:00





Вторая игра: 4 октября в 16:00





Третья игра: 5 октября в 12:00





Сами игры будут проходить на бейсбольном стадионе БК «Минск» на проспекте Победителей 22.