Ягр опять забил в Чехии. Ему 47, он весит 115 кг и все еще в порядке

«Рыцари Кладно» – родная команда Ягра, владельцем которой он стал несколько лет назад – после четырех поражений на старте одержали вторую победу подряд, против «Оломоуца». И один из голов забил Яромир.





Он начал камбэк своей команды при счете 0:3, и в итоге «Кладно» вытащил матч в овертайме – 4:3. Ягр был признан лучшим игроком в составе «Рыцарей».





Это не первый его гол в чемпионате – он забил «Карловым Варам» в третьем туре. Вот видео с той игры (гол Ягра на 6:33).





После просмотра может стать немного грустно: Яромир ощутимо потяжелел, не всегда успевает в оборону, проходят не все передачи. Но в феврале 2020-го ему все-таки исполнится 48 лет, а он выходит в первом звене «Кладно» с малоизвестными Валски и Зикмундом и играет в среднем по 20 минут за матч. При этом у Ягра полезность «+2» – второй результат в команде, почти все его партнеры в минусах.





Как это возможно в таком возрасте? Каждое межсезонье он уверяет, что не знает, продолжит ли карьеру, но это уже больше похоже на традицию. Яромир не нагружает себя ежедневно и спокойно может уйти в трехмесячный отпуск без тренировок – как в это межсезонье, когда он только тусил и набрал 121 кг.





«Сейчас я только вкатываюсь. Немного привык к мысли, что если не буду тренироваться летом, то закончу. Так что нынешняя ситуация не очень хороша, надо было планомерно готовиться и спокойно отдыхать – я бы вошел в форму намного быстрее. К сожалению, не все так просто.





Сколько сбросил со 121 кг? Я не думаю, что здесь значительные улучшения – выгляжу в зеркале точно так же. Но это не так важно. Я проверил, что тело борется, борется, борется, а затем в течение недели появляется какой-то результат. То же самое работает и наоборот: если вы начинаете много есть – вы не потолстеете на следующий день. Тело некоторое время привыкает к этому, и если вы хотите избавиться от веса, вы должны иметь терпение», – говорил Ягр сайту «Кладно» перед стартом сезона.





В том, что Ягр еще прибавит, никто не сомневается. На протяжении всей карьеры он тщательно относился к своей форме и тренировкам. В «Авангарде» до сих пор вспоминают, как он мог кататься в одиночку по ночам на «Арене Омск».





«Мой отец говорит: «Чтобы ты мог наслаждаться игрой, твоя форма должна быть лучше, чем у других». Я придерживаюсь его слов и пытаюсь продолжать это делать», – заявил он недавно чешским журналистам.





В карьере Ягра это уже 32-й взрослый сезон – 23 из них он отыграл в НХЛ за «Питтсбург», «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси», «Флориду» и «Калгари». Еще играя в НХЛ, он приобрел свой родной клуб – «Кладно», и в сезоне-2017/18 стал его играющим владельцем. Весной 2019-го Ягр вывел «Кладно» из второго дивизиона в Экстралигу, забросив в решающем матче 4 шайбы.





Ягр для «Кладно» – действительно больше, чем игрок. И дело даже не в том, что на официальном сайте клуба его портрет висит и в разделе «Руководство», и в составе команды. Ягр – лицо клуба. К такому владельцу с радостью едут новички (правда, уровня аутсайдера Чехии), под Ягра дают контракты новые спонсоры, и самое главное – вернулись болельщики на трибуны.





В феврале 2019-го ему предлагали войти в тренерский штаб сборной Чехии. Но он еще не наигрался, ему всего-то 47 лет.