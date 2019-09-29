В пресс-релизе уточняется: причиной нападения стала опубликованная на сайте проверенная информация о том, что фанат команды «Сараево» был приговорен в Беларуси к пяти годам тюрьмы, поскольку сотрудники милиции обнаружили у него 0,16 грамма кокаина.





В результате сотрудники редакции портала столкнулась с беспрецедентными угрозами в свой адрес и в адрес членов своих семей, говорится в пресс-релизе.





Нападавшие потребовали удалить указанный текст с сайта радио и связаться с другими редакциями газет и интернет-ресурсов Боснии и Герцеговины, чтобы те также удалили данную информацию. Опасаясь за свою жизнь и за безопасность семьи, редактор портала был вынужден выполнить требования.





Журналисты призвали полицию провести расследование этого инцидента и привлечь к ответственности виновных, а также обеспечить защиту сотрудникам редакции.









Данный случай вызвал большой резонанс в стране. В поддержку сотрудников пострадавшего СМИ и с осуждением нападения выступили коллеги-журналисты, политики, дипломаты, общественные деятели, различные организации. В их числе футбольный клуб «Сараево» и Федерация футбола Боснии и Герцеговины.





Полиция после публикации пресс-релиза оперативно провела расследование и по горячим следам задержала двоих мужчин, жителей Сараево 1990 и 1991 года рождения. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями 179 и 184 Уголовного кодекса страны – незаконное лишение свободы и угроза безопасности.





Городскому суду Сараево было предложено назначить содержание обоих подозреваемых в течение месяца под стражей из-за риска, что те могут повлиять на свидетелей, скрыть улики или совершить повторное преступление. Однако суд принял решение освободить мужчин из-под стражи, запретив при этом приближаться к офисам СМИ и журналистам в радиусе 100 метров.



