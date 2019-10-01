Олимпийские чемпион: вживую министра спорта ни разу не видел





- Медалей мирового помоста у тебя не было более десяти лет. В статусе серебряного призера чемпионата мира уже можешь просить, и не только за себя, — прислушаются наверняка. Что нужно сделать для нашей штанги?





- В первую очередь призвал бы наконец сделать качественный ремонт в моем родном спортивном зале в Борисове. За последние десять лет он оказался буквально “убит”! Там попросту невозможно нормально заниматься профессионалам. Второе: очень хотелось бы, чтобы президент присвоил моему первому наставнику Владимиру Борздакову звание “Заслуженный тренер Республики Беларусь”. Он награду полностью заслужил, мы очень многое прошли вместе. Если бы не Борздаков, я этот путь наверх не проделал бы.









- У тебя есть прямой телефонный номер министра спорта, чтобы походатайствовать?





- Честно? Лично я не представляю, как он выглядит. Так получилось, вживую Сергея Ковальчука еще ни разу не видел. Да и не озадачивался тем, чтобы обязательно повстречаться.