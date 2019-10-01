Турнир ММА в Минске: Гран-при у белоруса Рустама Мохаммада

У белорусского спортсмена Рустама Мохаммада Гран-при международного турнира по смешанным единоборствам, который прошел в Минске.





Как пишет БЕЛТА , обладателем временного пояса бойцовского промоушена NFG стал Абдул Сами Фаизи (77 кг) из Афганистана, который в решающей схватке одолел белоруса Евгения Кацера.





Известному белорусскому тяжеловесу Алексею Кудину должен был противостоять атлет из Франции Рашид Метлути, но поединок не состоялся. На замену Рашиду вышел украинец Евгений Бова, которого белорус одолел за 4 минуты первого раунда.





На турнире прошло 14 профессиональных рейтинговых боев по ММА. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Афганистана, Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана и России.