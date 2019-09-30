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Татьяна Холодович пробилась в финал ЧМ по легкой атлетике в Дохе

Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович, выступавшая в группе В, вышла в финал чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Татьяна Холодович. 
Фото БФЛА

В своей лучшей попытке белоруска отправила копье на 61 м 74 см. Это восьмой результат по итогам предварительных состязаний в двух группах.

Тройку лидеров составили китаянка Люй Хуэйхуэй (67 м 27 см), немка Кристин Хуссонг (65 м 29 см) и еще одна спортсменка из Поднебесной Лю Шиин (63 м 48 см).
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