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Милевский: Если не вызовут в сборную Украины, не расстроюсь

Нападающий «Динамо» Брест Артем Милевский прокомментировал свои слова о возможном вызове в сборную Украины.

«Агент звонит, говорит: «Что-то я не понял. Что ты имел в виду? Весь Киев звонит». Говорю: «Да успокойтесь, просто чуть притравил, посмеялся, настроение хорошее было. Я ничего не имел серьезного в виду. Бог с ним, не вызовут, так не вызовут. Я вообще плакать не буду.

Там пишут «Куда он собрался?», «Он пешком в футбол играет». Да ради бога, играйте в свой футбол. Я вообще ребят хотел увидеть, просто так не получается. В принципе, кто там остался – Ярмола, Зина вообще еще сынок. Судя по нашему новому поколению, у них нет авторитетов, немного другие люди, чем мы.

Я в том возрасте ходил, голову вниз опустил, сходил на обед покушал, потренировался и быстро в комнату, чтобы меня никто не видел.

Если не вызовут в сборную, я вообще не расстроюсь», – сказал Милевский.

Милевский не играл за сборную Украины с октября 2012-го.
Источник: tribuna.com
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