Милевский: Если не вызовут в сборную Украины, не расстроюсь

«Агент звонит, говорит: «Что-то я не понял. Что ты имел в виду? Весь Киев звонит». Говорю: «Да успокойтесь, просто чуть притравил, посмеялся, настроение хорошее было. Я ничего не имел серьезного в виду. Бог с ним, не вызовут, так не вызовут. Я вообще плакать не буду.





Там пишут «Куда он собрался?», «Он пешком в футбол играет». Да ради бога, играйте в свой футбол. Я вообще ребят хотел увидеть, просто так не получается. В принципе, кто там остался – Ярмола, Зина вообще еще сынок. Судя по нашему новому поколению, у них нет авторитетов, немного другие люди, чем мы.





Я в том возрасте ходил, голову вниз опустил, сходил на обед покушал, потренировался и быстро в комнату, чтобы меня никто не видел.





Если не вызовут в сборную, я вообще не расстроюсь», – сказал Милевский.





Милевский не играл за сборную Украины с октября 2012-го.