Саснович проиграла в первом круге турнира в Пекине

В матче 1/32 финала белоруска, занимающая 60-е место в мировом рейтинге, встретилась на корте с шестой ракеткой мира – канадкой Бьянкой Андрееску. Саснович уступила сопернице в трех сетах, матч завершился со счетом 6:2, 2:6, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 55 минут. Белоруска завершила свое выступление на турнире в одиночном разряде.





В первом круге парного турнира Александра Саснович вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой встретятся с представительницами России и Чехии Екатериной Александровой и Катериной Синяковой.





Открытый чемпионат Китая по теннису проходит с 28 сентября по 6 октября в Пекине. Этот турнир относится к категории "Премьер". В этом году призовой фонд соревнований превышает восемь миллионов долларов.





В турнире примет участие еще одна белорусская спортсменка Арина Соболенко. Она начнет выступление с 1/16 финала, где ее соперницей будет россиянка Дарья Касаткина.



