Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Легкоатлетки протестуют против слишком интимных съемок в Дохе

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар) была опробована новинка - съемка сзади и снизу спортсменов, готовящихся к старту. Однако не всем это новшество пришлось по душе.

Bild

Как передает Oxu.Az, немецкая бегунья Джина Люкенкемпер выразила протест. Она уверена в том, что женщины не принимали участие в согласовании съемок с такого ракурса.

"Принимала ли женщина участие в разработке такого плана? Я так не думаю. Также не думаю, что эти камеры так уж хороши. У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки", - приводит слова Люкенкемпер издание Bild.

Ее партнерша по команде Татьяна Пинто также выразила недоумение и пожаловалась на подобную съемку.


После того как Легкоатлетическая ассоциация Германии обратилась к IAAF по поводу работы операторов на чемпионате мира, организаторы стали демонстрировать лишь крупные планы спортсменов на старте, а также начали удалять видео в конце дня.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Владимир Подгол
Трампу и Путину – молодильная мазь от Лукашенко
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru