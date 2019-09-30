Легкоатлетки протестуют против слишком интимных съемок в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар) была опробована новинка - съемка сзади и снизу спортсменов, готовящихся к старту. Однако не всем это новшество пришлось по душе.
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Как передает Oxu.Az, немецкая бегунья Джина Люкенкемпер выразила протест. Она уверена в том, что женщины не принимали участие в согласовании съемок с такого ракурса.
"Принимала ли женщина участие в разработке такого плана? Я так не думаю. Также не думаю, что эти камеры так уж хороши. У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки", - приводит слова Люкенкемпер издание Bild.
Ее партнерша по команде Татьяна Пинто также выразила недоумение и пожаловалась на подобную съемку.
После того как Легкоатлетическая ассоциация Германии обратилась к IAAF по поводу работы операторов на чемпионате мира, организаторы стали демонстрировать лишь крупные планы спортсменов на старте, а также начали удалять видео в конце дня.
14:09 30/09/2019