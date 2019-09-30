Легкоатлетки протестуют против слишком интимных съемок в Дохе

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Как передает Oxu.Az , немецкая бегунья Джина Люкенкемпер выразила протест. Она уверена в том, что женщины не принимали участие в согласовании съемок с такого ракурса.





"Принимала ли женщина участие в разработке такого плана? Я так не думаю. Также не думаю, что эти камеры так уж хороши. У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки", - приводит слова Люкенкемпер издание Bild.





Ее партнерша по команде Татьяна Пинто также выразила недоумение и пожаловалась на подобную съемку.









После того как Легкоатлетическая ассоциация Германии обратилась к IAAF по поводу работы операторов на чемпионате мира, организаторы стали демонстрировать лишь крупные планы спортсменов на старте, а также начали удалять видео в конце дня.



