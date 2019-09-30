Соболенко сохранила 14-е место в рейтинге WTA
Белоруска Арина Соболенко после победы на турнире в китайской Ухани осталась на 14-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
У нее — 2785 очков. Виктория Азаренко, которая на прошлой неделе не играла, опустилась на 50-е место (1116 очков). Александра Саснович находится на 60-й позиции (1012), Ольга Говорцова занимает 201-е место (298), Вера Лапко на 237-м (250).
Первое место в рейтинге продолжает занимать Эшли Барти (6446 очков).
12:17 30/09/2019