Андрей Шевченко может стать главным тренером "Милана"









По информации Tuttomercatoweb, руководство клуба начинает задумываться об увольнении Марко Джампаоло из-за неудовлетворительных результатов "Милана".





Сообщается, что "Милан" либо даст Джампаоло еще неделю на исправление ситуации, либо уже сейчас начнет переговоры с новым тренером, передает sports.ru. Решение будет принято в ближайшее время. В настоящий момент Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины, а "Милан" под руководством Джампаоло проиграл 4 из 6 матчей на старте сезона в серии "А".











