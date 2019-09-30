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Андрей Шевченко может стать главным тренером "Милана"

Итальянский "Милан" рассматривает кандидатуру Андрея Шевченко на пост главного тренера команды.



По информации Tuttomercatoweb, руководство клуба начинает задумываться об увольнении Марко Джампаоло из-за неудовлетворительных результатов "Милана".

Сообщается, что "Милан" либо даст Джампаоло еще неделю на исправление ситуации, либо уже сейчас начнет переговоры с новым тренером, передает sports.ru. Решение будет принято в ближайшее время. В настоящий момент Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины, а "Милан" под руководством Джампаоло проиграл 4 из 6 матчей на старте сезона в серии "А".
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