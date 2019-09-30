Сергей Гуренко (всем): можете зайти в раздевалку к ребятам и извиниться. Зайдите в раздевалку — и извинитесь.





Андрей Василевич: вы тоже извинитесь за свои слова.





Сергей Гуренко (Василевичу): я знаю, за какие слова. Ты за свои ошибки извинись. Зайди в раздевалку и за свои косяки извинись хоть раз.





Параллельно Гуренко жал судьям руки, а за его спиной на всякий случай стоял представитель клуба, готовый ко всему. Даже обхватить тренера и увести в сторону, если понадобится. Не понадобилось. А напоследок Гуренко еще подпихнул боковому: "Чистый гол проспал". И вот здесь с рулевым "Динамо" поспорить сложно. Во-первых, Гаврилович, завершавший навес Ятченко, в офсайде, похоже, не был, а во-вторых, боковой, похоже, линию в момент передачи не держал. Впрочем, изучите скриншот сами:









Причем сразу важно прояснить: отмененный гол нельзя автоматически приравнивать к украденной победе. Вот, закончили 1:1, а так было бы 2:1 — судья три-два-раз. На самом деле, если бы тот гол был засчитан, игра могла пойти по-разному. И не факт, что хозяева обязательно забили бы второй.





А вот с остальными претензиями Гуренко согласиться трудно. Главная, конечно, это не назначенный на Данило пенальти после толчка Матвейчика. Толчок был, но к таким обычно лепят ярлык "на усмотрение арбитра". А Василевич — судья довольно либеральных взглядов, лишний раз дуть в свисток не торопится.









Это подтверждает и статистика. Пенальти в этой встрече чуть позже Василевич все-таки поставил — и это его четвертый одиннадцатиметровый в сезоне. Среди всех судей высшей лиги результат совершенно среднестатистический. При этом есть рефери, которые поставили уже и по пять, и по шесть пенальти. А в прошлом сезоне у Василевеча было лишь два одиннадцатиметровых. И в этом плане с ним мало кто мог посоревноваться.





В общем, Василевич не из тех, кто при каждом случае торопится указать на "точку". Да что там говорить, буквально в июле Гуренко сам мог в этом убедиться, в матче минского "Динамо" с БАТЭ. Тогда этот же судья не поставил пенальти, когда Дубаич рухнул, забежав в штрафную. А до этого — когда перед штрафной покатился Скавыш с претензией на опасный "стандарт".





Впрочем, главком минчан и в тот раз также жутко остался недоволен судейством (отделался желтой карточкой).





gt;- За что получили желтую карточку?





- За то, что судья судить не умеет. И все. Если он такие простые эпизоды всегда трактует в одну сторону. Когда игрок чисто отбирает мяч, он… Это же вообще. Или идет единоборство, наш игрок вверху, следует толчок в спину — ни свистка, ничего. Таких эпизодов было много. А потом меняется во втором тайме. Это цирк.





- Вы повлияли?





- Я ни на что не влияю. Ребята, давайте каждый будет заниматься своим делом. Если он судья, то должен судить и правильно определять эпизоды.





История отношений намекала, что в очередном важном матче вновь не обойдется без обсуждения судейства. Вот и весь текст про это. Хотя встреча имела много других смыслов. Хотя бы чемпионские виды "Шахтера", которые заметно оскудели после ничьих с "Городеей" и "Динамо". Или, например, прояснился вопрос, насколько минское "Динамо" может и желает повлиять на чемпионскую гонку, хотя само давно из нее выпало. И может. И желает. А ему еще играть и с БАТЭ, и с брестским "Динамо".





Но теперь уж не до того.



