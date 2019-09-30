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Белорус Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов в воскресенье, 29 сентября 2019 года, ушел в отставку.



СМИ сообщают, что руководство футбольного клуба «Спартак-Москва» приняло его отставку. О своем увольнении Кононов сообщил сразу после матча против «Оренбурга». Главный тренер принял такое решение в связи с неудовлетворительными результатами команды, которая в рамках премьер-лиги проигрывала уже много игр подряд. 

Следующий матч ФК «Спартак» будет против ФК «Краснодар». Вести подготовку спортсменов к данной встрече согласился Сергей Кузнецов, которого вчера назначили на место исполняющего обязанности главного тренера клуба.
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