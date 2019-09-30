Белорус Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»









СМИ сообщают, что руководство футбольного клуба «Спартак-Москва» приняло его отставку. О своем увольнении Кононов сообщил сразу после матча против «Оренбурга». Главный тренер принял такое решение в связи с неудовлетворительными результатами команды, которая в рамках премьер-лиги проигрывала уже много игр подряд.





Следующий матч ФК «Спартак» будет против ФК «Краснодар». Вести подготовку спортсменов к данной встрече согласился Сергей Кузнецов, которого вчера назначили на место исполняющего обязанности главного тренера клуба.



