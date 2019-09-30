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Пенальти, удаление Гуренко и незасчитанный гол: в матче минского «Динамо» и Шахтера искрило

Минское «Динамо» и «Шахтер» сыграли сумасшедший матч – 1:1.

Вот главный моменты поединка от сайта «Трибуна».

Динамовцы активно атаковали (хорошие моменты были у Данило, Зубовича и Ятченко), но мяч так и не залетел в ворота Чесновского. Мяч из сетки пришлось тащить Плотникову. Матвейчик навесил со штрафного, после череды отскоков во вратарской мяч попал к Бодулу, который точно пробил в дальний угол. Шла 27-я минута.


Потом игра стала еще более нервной. До перерыва судья Андрей Василевич раздал пять желтых (четыре минчанам, одну солигорчанам). От работы арбитра закипел Сергей Гурнеко, за что получил красную. Потом в перерыве разборки продолжились.

Гуренко сорвался в матче с «Шахтером»: выскочил на поле, удалился, а в перерыве едва не разорвал судью (пришлось оттаскивать)

В начале второй половины все вопросы мог снимать Бодул, но Плотников сделал суперсэйв.

«Динамо» продолжало наседать и все-таки забило. Но гол отменили из-за офсайда Зубовича. Хотя тот, вроде как, вообще не влиял на эпизод. На Гуренко было жалко смотреть.


Но хозяева все же дожали. Рыбак уронил в штрафной Фатаи – Данило с точки был точен.

Команды еще имели несколько хороших моментов, но так и не забили. Игра получилась смотрибельной и очень горячей. Много сытков, фолов, семь желтых и красная Гуренко – тому подтверждение.
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