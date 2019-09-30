Динамовцы активно атаковали (хорошие моменты были у Данило, Зубовича и Ятченко), но мяч так и не залетел в ворота Чесновского. Мяч из сетки пришлось тащить Плотникову. Матвейчик навесил со штрафного, после череды отскоков во вратарской мяч попал к Бодулу, который точно пробил в дальний угол. Шла 27-я минута.

Потом игра стала еще более нервной. До перерыва судья Андрей Василевич раздал пять желтых (четыре минчанам, одну солигорчанам). От работы арбитра закипел Сергей Гурнеко, за что получил красную. Потом в перерыве разборки продолжились.





Гуренко сорвался в матче с «Шахтером»: выскочил на поле, удалился, а в перерыве едва не разорвал судью (пришлось оттаскивать)





В начале второй половины все вопросы мог снимать Бодул, но Плотников сделал суперсэйв.





«Динамо» продолжало наседать и все-таки забило. Но гол отменили из-за офсайда Зубовича. Хотя тот, вроде как, вообще не влиял на эпизод. На Гуренко было жалко смотреть.









Но хозяева все же дожали. Рыбак уронил в штрафной Фатаи – Данило с точки был точен.





Команды еще имели несколько хороших моментов, но так и не забили. Игра получилась смотрибельной и очень горячей. Много сытков, фолов, семь желтых и красная Гуренко – тому подтверждение.



