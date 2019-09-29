"Бюджет "Минска" составляет порядка 1,5 миллиона долларов. 800 на мужскую, 700 на женскую. Мужчинам должно быть даже стыдновато, потому что самых значимых успехов достигают женщины. Но мы не можем приглашать топовых по белорусским меркам футболистам. Своих удержать сложно. Бахара и Шевченко тех же будет удержать сложно. Будут спонсоры — тогда можно будет ставить какие-то серьезные задачи.



