Олимпийская чемпионка Надежда Скардино решила стать тренером. Набирает группу
Сейчас, в мире интернета, возможно многое и даже тренироваться онлайн под руководством тренера.
Тренер, как и учитель, нужен и важен,если вы хотите:
— тренироваться качественно и эффективно, избегая большинства ошибок;
— достигать поставленных целей с большей продуктивностью и меньшими затратами.
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В спорте ошибки могут коснуться здоровья, если тренироваться неправильно и вместо роста вверх, вы получите разочарование и серьезный откат. Грамотный тренер может дать много полезной и интересной информации, которая поможет сделать тренировки безопасными, качественными и эффективными.
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Наконец, у меня появилось время, желание и возможность стать удаленным тренером, и я набираю небольшую группу желающих тренироваться под моим руководством. Завтра расскажу, что включает в себя мое консультирование и как будет строиться моя работа, — написала Скардино в инстаграме.
17:45 29/09/2019