Тренер, как и учитель, нужен и важен,если вы хотите:

— тренироваться качественно и эффективно, избегая большинства ошибок;

— достигать поставленных целей с большей продуктивностью и меньшими затратами.

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В спорте ошибки могут коснуться здоровья, если тренироваться неправильно и вместо роста вверх, вы получите разочарование и серьезный откат. Грамотный тренер может дать много полезной и интересной информации, которая поможет сделать тренировки безопасными, качественными и эффективными.





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