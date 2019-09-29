В "Немане" есть свой Месси: смотрите, как он провел мяч через все поле
Маленькая сенсация случилась на матче БАТЭ — "Неман", который прошел в субботу в рамках 23 тура чемпионата Беларуси по футболу.
pressball.by
18-летний легионер "Немана" Гулжигит Алыкулов из Киргизии провел мяч через все поле, обыграв половину состава БАТЭ. Он отдал пас партнеру по команде уже у ворот соперника, но другой игрок не смог реализовать удачный момент, передает "Еврорадио".
Результат матча был 1:0 в пользу БАТЭ — гродненцы забили гол в свои ворота.
17:24 29/09/2019