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Хацкевич может возглавить московское "Динамо"

Белорусский футбольный тренер Александр Хацкевич может стать главным тренером московского "Динамо", сообщает портал "Динамомания".


В середине августа Хацкевич был уволен с поста главного тренера киевского "Динамо". Это произошло после того, как киевляне не смогли попасть в групповой раунд Лиги чемпионов.

Сейчас белорусский специалист может продолжить карьеру в чемпионате России, возглавив московское "Динамо", которое сейчас тренирует Дмитрий Хохлов.


По информации портала, Хохлов будет руководить командой до зимнего перерыва. Затем на его место придет Хацкевич.

В Российской премьер-лиге после 11 туров команда занимает 12-е место с 11 очками.
Sputnik
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