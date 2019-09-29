Хацкевич может возглавить московское "Динамо"
Белорусский футбольный тренер Александр Хацкевич может стать главным тренером московского "Динамо", сообщает портал "Динамомания".
В середине августа Хацкевич был уволен с поста главного тренера киевского "Динамо". Это произошло после того, как киевляне не смогли попасть в групповой раунд Лиги чемпионов.
Сейчас белорусский специалист может продолжить карьеру в чемпионате России, возглавив московское "Динамо", которое сейчас тренирует Дмитрий Хохлов.
По информации портала, Хохлов будет руководить командой до зимнего перерыва. Затем на его место придет Хацкевич.
В Российской премьер-лиге после 11 туров команда занимает 12-е место с 11 очками.
15:45 29/09/2019