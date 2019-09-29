Хацкевич может возглавить московское "Динамо"





В середине августа Хацкевич был уволен с поста главного тренера киевского "Динамо". Это произошло после того, как киевляне не смогли попасть в групповой раунд Лиги чемпионов.





Сейчас белорусский специалист может продолжить карьеру в чемпионате России, возглавив московское "Динамо", которое сейчас тренирует Дмитрий Хохлов.









По информации портала, Хохлов будет руководить командой до зимнего перерыва. Затем на его место придет Хацкевич.





В Российской премьер-лиге после 11 туров команда занимает 12-е место с 11 очками.



