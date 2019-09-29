Дом полузащитника "Реала" бразильца Каземиро ограбили неизвестные, пока футболист принимал участие в матче чемпионата Испании против "Атлетико". Об этом сообщает As.com со ссылкой на El Chiringuito.





"Грабители ворвались в дом, когда там находилась семья Каземиро. Супруга и дочь футболиста не пострадали", – говорится в сообщении.





Что именно было похищено из дома спортсмена, пока неизвестно. Каземиро отправился домой после матча в сопровождении полиции.





Отметим, что по итогам матча "Реал" сыграл вничью с "Атлетико".