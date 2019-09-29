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Дом полузащитника "Реала" ограбили во время матча с "Атлетико"

Во время ограбления в доме находились жена и дочь Каземиро, они не пострадали

Дом полузащитника "Реала" бразильца Каземиро ограбили неизвестные, пока футболист принимал участие в матче чемпионата Испании против "Атлетико". Об этом сообщает As.com со ссылкой на El Chiringuito.

"Грабители ворвались в дом, когда там находилась семья Каземиро. Супруга и дочь футболиста не пострадали", – говорится в сообщении.

Что именно было похищено из дома спортсмена, пока неизвестно. Каземиро отправился домой после матча в сопровождении полиции.

Отметим, что по итогам матча "Реал" сыграл вничью с "Атлетико".
Фокус
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