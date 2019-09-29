Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Ещё пара км — и унесли бы без сознания: белорус снялся с дистанции на ЧМ в Дохе

Белорусский ходок Дмитрий Дюбин не смог завершить дистанцию в 50 км на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе. Сражаться ходоку пришлось не столько с собой и с соперниками, сколько с погодой. Температура +33℃ и влажность около 100% превратили соревнования в филиал ада.

Дмитрий Дюбин / www.instagram.com/blr_athletic

Белорус смог пройти 12 километров из 50 прежде, чем ему стало плохо. Пульс спортсмена зашкаливал. Медики отметили, что ещё пара километров в таком состоянии — и ходока бы уносили с трассы без сознания.

Дмитрий Дюбин / www.instagram.com/blr_athletic

На старт 50-километровой дистанции по спортивной ходьбе вышли 46 мужчин и 22 женщины. У мужчин лишь 28 участников сумели пересечь финишную черту: четверо спортсмена были дисквалифицированы за нарушение правил техники ходьбы, ещё десять сошли. Кроме Дюбина, в их числе именитый Йоханн Диниц — рекордсмен мира, победитель минувшего чемпионата мира и трёх чемпионатов Европы. Он не смог преодолеть половину дистанции.

А вот белорусские девушки справились с жарой и влажностью и смогли финишировать. Анастасия Яцевич — 12-я, Надежда Дорожук — 13-я.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Владимир Подгол
Трампу и Путину – молодильная мазь от Лукашенко
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru