БАТЭ минимально обыграл "Неман" благодаря автоголу

Борисовский БАТЭ минимально победил гродненский "Неман" только благодаря автоголу. Матч 23 тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги прошел в субботу, 28 сентября на "Борисов-Арене".