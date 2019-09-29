



"Мы запускаем флешмоб, направленный на то, чтобы стадион Борисов-Арена был назван в честь Анатолия Анатольевича Капского. Для того чтобы поучаствовать в флэшмобе, нужно сфотографироваться с надписью #Капскістадыён, а также в кадре должно присутствовать число 53, в любом виде (пять пальцев на одной руке, три на другой; 53 минуты на часах; пять красных роз и три белых; число 53 нарисованное пальцем на запотевшем стекле и т.п., насколько хватит фантазии).









Флешмоб стартует после того как будет опубликовано изначальное видео. Картинки нужно постить в соцсетях под хэштэгом #Капскістадыён. Я сообщу дополнительно и сброшу ссылку на видео, когда будет дан старт флэшмобу. Рассчитываю на всех, кому отправляю этот текст. Вместе мы сможем громко заявить о памяти Анатолия Анатольевича. Спасибо", - написал Исаев в своем Facebook.



