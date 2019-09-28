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Минское «Динамо» проиграло третий матч подряд

Минское «Динамо» завершило выездную серию в КХЛ поражением по буллитам от нижнекамского «Нефтехимика» — 4:5 ПБ (1:2, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1).

Минчане здорово начали матч и быстро открыли счет благодаря голу Дрю Шора. Увы, удержать преимущество не удалось. Два удаления привели к двум пропущенным шайбам: после фола Дюкова забросил Шарипзянов, а после удаления Готовца — Порядин, пишет sport.tut.by

Во втором периоде команды обменивались голами. На шайбу Пулккинена хозяева ответили точным броском Мэтта Уайта, а на гол Граньяни — выстрелом Авцина.

Счет 4:3 в пользу «Нефтехимика» держался до последней минуты матча, когда подарок «зубрам» сделал Зак Митчелл, получивший удаление за нарушение процедуры вбрасывания. «Динамо» воспользовалось большинством, сравняв счет за 13 секунд до сирены. Забросил Андрей Костицын.


Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов динамовцы вновь выглядели не лучшим образом. Единственную шайбу забросил Александр Когалев, в то время, как хозяева отличились дважды.
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