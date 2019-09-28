Соболенко не смогла взять второй титул за день в Китае
Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элиз Мертенс проиграли в финале парного разряда турнира в китайском Ухане Веронике Кудерметовой из России и Ин Ин Дуань из Китая — 6:7, 2:6.
Матч проходил спустя два часа после победного для Арины финала одиночного разряда, пишет sport.tut.by. Первый сет прошел без брейков и решался на тай-брейке. Он принес победу китайско-российскому дуэту — 7:3.
Первый брейк в матче был совершен лишь в шестом гейме второго сета. Увы, его сделали не Арина с Элис. После этого они и вовсе не смогли выиграть ни одного гейма — 2:6.
Напомним, что дуэт Соболенко и Мертенс является действующим победителем US Open.
19:42 28/09/2019