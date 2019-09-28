— Вам нравится новая работа в "Юности"?

— Конечно! Я хотел получить опыт работы именно главным тренером. Рад, что представилась такая возможность. Тем более я работаю в таком профессиональном клубе, с хорошей организацией, инфраструктурой. Условия для работы в "Юности" великолепные.





— Работа главным тренером стала для вас вызовом? Что труднее — быть ассистентом в КХЛ или возглавлять команду в "Париматч-Экстралиге"?

— Это совершенно разные вещи. Опыт работы в КХЛ очень важен, его роль огромна. Я сотрудничал с разными специалистами и хорошо понимаю, что нужно делать. Знаю специфику работы главного тренера. Но одно дело понимать, а другое — самому быть в этой роли. Сейчас стараюсь использовать накопленный опыт и где-то привить свой тренерский стиль.





— Как вас встретили в "Юности"?

— Отлично! Я здесь был почти со всеми знаком. Некоторых игроков, конечно, не знал. Особенно молодых. Но в "Юности" я уже работал в качестве ассистента Михаила Захарова. Поэтому сейчас никаких проблем нет. Со всеми пообщался, обсудили все рабочие моменты.





— Как Михаил Захаров передал вам дела?

— Понятно, что его уход из команды — вынужденная мера, чтобы обеспечить хорошую работу сборной. Мы с ним прекрасно пообщались. Никаких недомолвок у нас нет. Все в порядке.





— Захаров попрощался с командой?

— Знаете, это звучит очень громко — "попрощался". Он здесь находится, он — тренер сборной, держит руку на пульсе. На Луну Захаров не улетел (смеется). Конечно, Михаил Михайлович поговорил с командой, пожелал всем удачи. Но навсегда он не прощался (смеется).









— Что в "Юности" вам хочется изменить — прямо сейчас или в следующем сезоне

"Париматч-Экстралиги"?

— Глобально что-то менять сегодня было бы глупо. Я бы об этом задумался, если бы в игре команды были серьезные проблемы. Но все хорошо — не считаю, что нужно что-то ломать и вводить какие-то новые вещи. Конечно, какие-то нюансы мы корректируем, но это вовсе не глобальные изменения. Ребята отлично понимают все мои требования. Особенно то, что касается дисциплины — как на льду, так и в быту. Все это было и раньше, поэтому привыкать игрокам особо не к чему.





— Вы играли и работали в КХЛ. Лига сильно меняется?

— Если говорить о периоде, когда я выступал (2008 — 2010), то уровень чемпионата становится выше. Лига развивается активно и в плане организации, и в плане зрелищности, причем в быстром темпе и правильном направлении. Строятся новые арены, освещение на матчах — просто шикарное. Это то, к чему нужно стремиться в нашем чемпионате. Для начала, хочется усовершенствовать элементарные вещи: сайты клубов, ведение статистики.





— Старт "Динамо" в сезоне КХЛ — как вы его оцениваете? И какие перспективы?

— Я внимательно слежу за "Динамо" в КХЛ и в целом за работой клуба. Хочу сказать, что у тренерского штаба летом было очень много работы — собрана новая команда. На просмотре было очень много игроков — это всегда очень тяжело для тренера. Летом уже нужно готовить команду к сезону, а не следить за потенциальными новичками. Но сейчас я вижу, работа в межсезонье постепенно дает плоды. "Динамо" на правильном пути, и мне нравится то, что я вижу.





— "Юность" стала фарм-клубом "Динамо". Есть плюсы, но есть и минуты?

— Я бы это назвал скорее договором о сотрудничестве. Отношения у нас двусторонние. Я вижу в этом сотрудничестве только плюсы. Наши хоккеисты получают игровую практику в "Динамо". Какие могут быть минусы?!





— В "Юности" — 8 игроков из России. Не перебор?

— Напомню, в матче могут участвовать только пять хоккеистов не с белорусскими паспортами. Я не считаю, что это много. Молодым игрокам проще повысить свой уровень рядом с более мастеровитыми легионерами.









— Одной из главных интриг чемпионата стало противостояние Захаров — Пушков. Это возможно чем-то компенсировать?

— Не думаю, что это противостояние Захаров — Пушков. Скорее, противостояние "Юность" — "Неман". Конечно, для болельщиков Михаил Захаров — яркая личность. Отношения во время чемпионата складывались абсолютно разные — это подогревало интерес. Но не думаю, что сейчас болельщикам будет не интересно следить за матчами между "Юности" и "Немана", или другими командами.





— "Неман" — по-прежнему главный соперник "Юности" в белорусском хоккее?

— Мы не разделяем соперников на главных или второстепенных. Есть лидеры, а есть аутсайдеры. Но мы настраиваемся на матч против каждого соперника серьезно, не зависимо от турнирного положения.





— Михаил Захаров — хороший вариант для сборной Беларуси?

— Это опытный специалист, который поработал уже с национальной командой. Думаю, у него все получится!





— За счет чего он может усилить сборную?

— Национальная команда выступает на краткосрочных турнирах, где очень важен микроклимат. Хоккеисты могут подойти к чемпионату в разной физической готовности: кто-то играл больше, кто-то меньше. Важно — сплотить команду общей целью, поработать над тактикой и физической подготовкой. Думаю, тренерский штаб сборной отлично справится с этой задачей. Правда, еще не знаю, кто в него войдет.





— Вы согласились бы?

— В сборной почетно работать каждому тренеру — к этому нужно стремиться. Но я считаю, выбор помощников — прерогатива главного тренера. Он должен определиться, с кем работать комфортно, кто поможет показать результат.





— Многие считают, что Захаров сможет вернуть "отказников" в команду...

— Я считаю, что в сборной должны играть сильнейшие — вот и все.





— Следили за молодыми белорусами в предсезонке НХЛ? В будущем шансы у них есть?

— 50 на 50 — либо пробьются, либо нет. Видел некоторые матчи с участием белорусов, но досконально игру не изучал. Многое будет зависеть от их желания, стремления и возможностей. Смогут ли они раскрыться в своих нынешних клубах — тоже очень важно. У молодых игроков часто бывает так, что потенциал огромный, а раскрыть его в нужный момент они не могут.









— А что мешает?

— Чтобы стать игроком НХЛ, одного таланта совершенно недостаточно. Может не хватить психологической устойчивости, трудолюбия. Много качеств — и всеми должен обладать один игрок, что довольно сложно. У нас стали появляться интересные молодые ребята. Если в ком-то из них сойдутся все эти черты, то он сможет добраться до топ-уровня и добиться своих целей через работу.





— А что насчет знаменитой перспективы — 50 белорусов в НХЛ? Реально?

— Нужно всегда стремиться к большему, но пока это тяжело осуществимая мечта.



















