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Арина Соболенко — своей команде: спасибо большое, что не бросили меня, несмотря ни на что. Поверьте, я знаю, что со мной тяжело

Белоруска Арина Соболенко после победы на турнире в Ухане поблагодарила свою команду.

Арина Соболенко, обыграв в финале Алисон Риск, стала победительницей турнира в Ухане

"Отдельное спасибо моей команде. Этот год получился для нас очень сложным. Я очень боялась защиты титула в Ухане, но мне удалось это сделать, и я очень рада. Спасибо большое, что не бросили меня, несмотря ни на что. Поверьте, я знаю, что со мной тяжело", — отметила Арина.
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