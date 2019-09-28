Арина Соболенко — своей команде: спасибо большое, что не бросили меня, несмотря ни на что. Поверьте, я знаю, что со мной тяжело
Белоруска Арина Соболенко после победы на турнире в Ухане поблагодарила свою команду.
Арина Соболенко, обыграв в финале Алисон Риск, стала победительницей турнира в Ухане
"Отдельное спасибо моей команде. Этот год получился для нас очень сложным. Я очень боялась защиты титула в Ухане, но мне удалось это сделать, и я очень рада. Спасибо большое, что не бросили меня, несмотря ни на что. Поверьте, я знаю, что со мной тяжело", — отметила Арина.
14:46 28/09/2019