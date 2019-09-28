Блестяще! Арина Соболенко второй год подряд выигрывает турнир в Ухани

В Китае завершается теннисный турнир с призовым фондом около $2,8 млн. В финале соревнований встречались Арина Соболенко (14-е место в рейтинге WTA) и американка Элисон Риске (35).





В полуфинале Соболенко обыграла первую ракетку мира Эшли Барти.





В начале финального матча преимуществом владела наша спортсменка, однако во втором сете стала больше ошибаться, а американка наоборот совершала минимум неточностей. Исход поединка решался в третьем сете, где белоруска уже не заставила усомниться в своем превосходстве. Арина Соболенко одержала победу в трех сетах – 6:3, 3:6, 6:1.





После победы вВ первую очередь Арина поблагодарила Дмитрия Турсунова и своего спарринг-партнера Антона Дуброва. Однако Арина брегела эмоции. Сегодня вечером ей еще предстоит играть финал в парном разряде.









Отметим, что Соболенко побеждает в Ухани второй год подряд. Кроме того, это второй титул для белоруски в одиночном разряде в этом сезоне. Примечательно, что свой первый турнир наша спортсменка также выиграла в Китае (Шэньчжэнь), в финале обыграв Элисон Риске. Победа в Ухани позволит Арине Соболенко остаться в топ-15 мирового рейтинга.





Следующий крупный турнир пройдет в Пекине с 28 сентября по 6 октября. Соболенко начнет его со второго круга и сыграет с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и китаянкой Шуай Пэн. Александра Саснович начнет турнир с первого раунда и постарается обыграть чемпионку US Open-2019 канадку Бьянку Андрееску. А вот Виктория Азаренко снялась с соревнований и, по всей видимости, закончила сезон досрочно.