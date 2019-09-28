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Хацкевич об уходе из "Динамо": Суркис сказал, ты не уволен, тебе надо отдохнуть

Белорусский специалист признался, что не мог гарантировать попадание команды в Лигу чемпионов.

Александр Хацкевич/Фото: dynamo.kiev.ua

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич в интервью YouTube-каналу Вацко Live рассказал о том, как проходили переговоры с президентом "бело-синих" Игорем Суркисом о продлении контракта и увольнении из клуба.

"Когда мы встретились с Суркисом для обсуждения нового контракта, я сказал, что основная задача с моей стороны  – это выигрыш чемпионата Украины. Я не мог гарантировать попадание в Лигу чемпионов. Любой тренер не сможет гарантировать это. Все зависит от удачи, жеребьевки, в каком состоянии команда. Задачи у обеих команд в Лиге чемпионов одинаковые, и без удачи никак нельзя", – сказал Хацкевич.

Белорусский специалист понимал, что от квалификационного матча Лиги чемпионов против "Брюгге" зависела его дальнейшая судьба на посту главного тренера киевского "Динамо".

"После игры с "Брюгге" мы созвонились и Суркис сказал, что я не уволен, но мне необходимо отдохнуть. Понимал ли, что будет увольнение? Конечно, когда ты не выполняешь основную задачу, и это уже был третий год подряд",  – сказал Хацкевич.

"Вне зависимости, какой у тебя состав или какой соперник. Я понимаю, почему была поставлена задача попадания в групповой этап, ведь финансовая сторона достаточно высокая в этом турнире",  – добавил он.
focus.ua
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