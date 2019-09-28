Александр Хацкевич/Фото: dynamo.kiev.ua

"Когда мы встретились с Суркисом для обсуждения нового контракта, я сказал, что основная задача с моей стороны – это выигрыш чемпионата Украины. Я не мог гарантировать попадание в Лигу чемпионов. Любой тренер не сможет гарантировать это. Все зависит от удачи, жеребьевки, в каком состоянии команда. Задачи у обеих команд в Лиге чемпионов одинаковые, и без удачи никак нельзя", – сказал Хацкевич.





Белорусский специалист понимал, что от квалификационного матча Лиги чемпионов против "Брюгге" зависела его дальнейшая судьба на посту главного тренера киевского "Динамо".





"После игры с "Брюгге" мы созвонились и Суркис сказал, что я не уволен, но мне необходимо отдохнуть. Понимал ли, что будет увольнение? Конечно, когда ты не выполняешь основную задачу, и это уже был третий год подряд", – сказал Хацкевич.





"Вне зависимости, какой у тебя состав или какой соперник. Я понимаю, почему была поставлена задача попадания в групповой этап, ведь финансовая сторона достаточно высокая в этом турнире", – добавил он.