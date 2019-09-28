Арбитр сломал ногу во время матча, но отработал до конца





К концу основного времени матча арбитр оступился, а затем почувствовал боль в ноге. Медики оказали ему первую помощь, и Диперинк отработал в матче ещё 30 минут дополнительного времени. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу "Катвейка".



